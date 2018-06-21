Ходить этим летом в музеи Москвы бесплатно теперь смогут все школьники

Новостной раздел сайта компании «Мосгортур» сообщил о том, что этим летом все школьники из России и других стран смогут попасть в музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, бесплатно. Раньше бесплатный проход был доступен только московским школьникам по карте «Москвенок».

Для того, чтобы получить бесплатный билет на основную экспозицию музея, школьникам достаточно обратиться к кассирам. При этом московские школьники все еще должны будут предъявить социальную карту школьника или карту «Москвенок».

Школьники смогут сходить в 90 музеев города, со списком которых можно ознакомиться здесь. Кроме того, музеи будут проводить ежедневные бесплатные экскурсии, которые будут начинаться в 10, 12 и 14 часов. Желающим участвовать нужно будет подойти к указанному времени и присоединиться к группе.

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