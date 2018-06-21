Организацию летнего досуга для детей и подростков обсудили на встрече главы управы Хорошево-Мневников с жителями

На встрече главы управы Хорошево-Мневников Сергея Панфилова с жителями, которая состоялась 20 июня, обсуждалась организация летнего отдыха для детей и подростков на территории района.

— В настоящее время на базе школы № 138 на бульваре Генерала Карбышева организована летняя образовательная смена «Московская смена-2018», которая будет работать до 29 июня. Возраст участников — от 7 до 14 лет. Программа образовательной смены включает: посещение учреждений культуры Москвы, увлекательные экскурсии, интересные кружки и секции дополнительного образования различной направленности, творческие конкурсы, игровые программы, квесты, мастер-классы, практические занятия по решению олимпиадных задач, патриотические акции, — рассказала заместитель главы управы по работе с населением Мария Менжевицкая.

Также в летний период будет активно работать Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево». Занятия проводятся в 32 кружках и 12 секциях. Также на базе дворца организованы театральные студии. В районе работает Дом культуры «Берендей», который предлагает секции и кружки различной направленности. В концертном зале «Берендея» проводятся и районные мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам. На базе клуба «Атом» уже более пяти лет проводятся районный и окружной турниры по шашкам. Секции и кружки работают на базе пяти библиотек. Профильными вопросами организации досуговой и спортивной работы в районе занимается Центр досуга и спорта «Возрождение». В течение года сотрудниками центра проводятся соревнования по различным видам спорта. Дети и подростки района активно принимают участие в спартакиаде Северо-Западного округа «Московский двор спортивный двор». Организатором данных соревнований является Центр физкультуры и спорта СЗАО. (мо)