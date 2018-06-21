Воспитанница Дворца творчества «Хорошево» вошла в состав жюри детского фестиваля

Воспитанница мультстудии «ХО-РО-ШО» из Хорошево-Мневников Елизавета Стародубцева вошла в состав жюри фестиваля детского телевидения «Включайся», который прошел в Уфе.

— На торжественном закрытии фестиваля Елизавета вручала от имени детского жюри награды победителям мероприятия, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».

Напомним, детская анимационная студия «ХО-РО-ШО» работает на базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево». Созданием мультфильмов занимаются дети в возрасте от 9 до 18 лет. (мо)