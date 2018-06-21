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Воспитанница Дворца творчества «Хорошево» вошла в состав жюри детского фестиваля
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Воспитанница Дворца творчества «Хорошево» вошла в состав жюри детского фестиваля 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Воспитанница мультстудии «ХО-РО-ШО» из Хорошево-Мневников Елизавета Стародубцева вошла в состав жюри фестиваля детского телевидения «Включайся», который прошел в Уфе.
— На торжественном закрытии фестиваля Елизавета вручала от имени детского жюри награды победителям мероприятия, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Напомним, детская анимационная студия «ХО-РО-ШО» работает на базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево». Созданием мультфильмов занимаются дети в возрасте от 9 до 18 лет. (мо)
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