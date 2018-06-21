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Жительница Саратовской области осуждена за смерть ребенка
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Жительница Саратовской области осуждена за смерть ребенка 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Малышка скончалась сразу после рождения.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, в ночь с 13 на 14 января 2018 года у жительницы Марксовского района начались роды. 36-летняя женщина самостоятельно родила девочку, при этом в медицинские учреждения она не обращалась. Возможно она переживала что ей не смогут оказать квалифицированную помощь, так как все произошло на Старый Новый год.
Однако новоиспеченная мать никакого ухода за ребенком не осуществляла, и младенец скончался от удушения.
Смерть ребенка наступила в результате того что нос и рот были закрыты постельными принадлежностями, — уточняют в ведомстве.
Следственным комитетом собраны все необходимые доказательства. Девушка признана виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
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