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В Ненецком округе открылся «кочующий» детсад
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В Ненецком округе открылся «кочующий» детсад 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости. Кочевой детский сад, воспитанниками которого станут порядка 20 детей, будет организован с 1 августа в двух оленеводческих бригадах СХПК «Ненецкая община „Канин“ и одной оленеводческой бригаде „Восход“ в Ненецком округе, сообщили в администрации региона.
»Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке", — говорится в сообщении.
В этом году в течение августа в детских садах общины «Канин» будут работать выпускники Социально-гуманитарного колледжа имени И. П. Выучейского, а в бригаду СПК «Восход» отправятся практикующий педагог государственного учреждения НАО для детей-сирот «Наш дом» и мастер народных художественных промыслов этнокультурного центра НАО для работы со школьниками.
Сообщается, что во время празднования Дня оленя для детей дошкольного и школьного возраста педагоги проведут культурно-развлекательную программу.
Хозяйства «Канин» и «Восход» базируются в селах Несь и Ома, а летом кочуют на западе округа. К месту работы воспитатели будут доставлены на вертолетах, запланированных для празднования Дня оленя в оленеводческих хозяйствах округа.
Для организации работы кочевых детских садов в Канинской тундре государственной программой «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО» предусмотрено 735,5 тысяч рублей.
"В эту сумму входят приобретение палаток, раскладушек, спальных мешков, столов, стульев, канцтоваров, оплата труда и питания педагогов, аренда оленей, грузовой упряжи и прочее. Дополнительно ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» выделило 446,8 тысячи рублей на приобретение планшетных компьютеров и развивающих конструкторов, которыми дети будут пользоваться во время обучения, добавили в администрации.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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