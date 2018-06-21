В Ненецком округе открылся «кочующий» детсад

МУРМАНСК, 21 июн — РИА Новости . Кочевой детский сад, воспитанниками которого станут порядка 20 детей, будет организован с 1 августа в двух оленеводческих бригадах СХПК «Ненецкая община „Канин“ и одной оленеводческой бригаде „Восход“ в Ненецком округе, сообщили в администрации региона.

»Проект нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родном языке", — говорится в сообщении.

В этом году в течение августа в детских садах общины «Канин» будут работать выпускники Социально-гуманитарного колледжа имени И. П. Выучейского, а в бригаду СПК «Восход» отправятся практикующий педагог государственного учреждения НАО для детей-сирот «Наш дом» и мастер народных художественных промыслов этнокультурного центра НАО для работы со школьниками.

Сообщается, что во время празднования Дня оленя для детей дошкольного и школьного возраста педагоги проведут культурно-развлекательную программу.

Хозяйства «Канин» и «Восход» базируются в селах Несь и Ома, а летом кочуют на западе округа. К месту работы воспитатели будут доставлены на вертолетах, запланированных для празднования Дня оленя в оленеводческих хозяйствах округа.

Для организации работы кочевых детских садов в Канинской тундре государственной программой «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО» предусмотрено 735,5 тысяч рублей.

"В эту сумму входят приобретение палаток, раскладушек, спальных мешков, столов, стульев, канцтоваров, оплата труда и питания педагогов, аренда оленей, грузовой упряжи и прочее. Дополнительно ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» выделило 446,8 тысячи рублей на приобретение планшетных компьютеров и развивающих конструкторов, которыми дети будут пользоваться во время обучения, добавили в администрации.