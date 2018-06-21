На оздоровление крымских детей выделено 300 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости Крым. На оздоровление детей этим летом министерство образования, науки и молодежи Крыма направило 300 млн рублей. Закупка путевок в лагеря началась еще в феврале. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала глава ведомства Наталья Гончарова.

"1 июня стартовала оздоровительная кампания, еще в феврале мы начали закупку путевок для крымских детей по республиканской программе развития образования, было выделено 300 миллионов. На мой взгляд, победителями стали хорошие лагеря Крыма, причем в разных регионах полуострова", — отметила она.

Гончарова также сообщила, кто именно в этом году успеет отдохнуть в детских лагерях. «Льготные категории определены, база талантливых и одаренных детей определена, есть часть детей, которые стали победителями или финалистами тех или иных конкурсов и имеют сертификаты на получение путевки в оздоровительный лагерь. Это те категории, которые на 100% должны быть обеспечены путевками», — уточнила она.

Министр добавила, что для крымских детей было выделено несколько путевок в международный детский центр «Артек». «Во время шестой смене нам было передано девять „горящих путевок“, которые были распределены между муниципальными образованиями. Они только для тех детей, которые занесены в базу талантливых и одаренных и зарегистрированы на сайте „Артека“. Надеемся, что в течение лета мы будем получать путевки», — резюмировала она.