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Владимир Литовский рассказал жителям Отрадного об организации летнего детского отдыха
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Владимир Литовский рассказал жителям Отрадного об организации летнего детского отдыха 

Управа района Отрадное 59 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Об организации летнего досуга и отдыха для детей, проживающих на территории Отрадного, рассказал глава управы Владимир Литовский на минувшей встрече с жителями. Она прошла в среду, 20 июня, в детской музыкальной школе имени Гречанинова.
Также перед жителями выступила руководитель центра досуга и спорта «Юность» Елена Носкова. Она подробно рассказала о досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе, которая проводится с населением в летний период, а также об организации летнего отдыха детей и подростков района.
После завершения докладов все желающие смогли задать свои вопросы. (ип)
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