Владимир Литовский рассказал жителям Отрадного об организации летнего детского отдыха

Об организации летнего досуга и отдыха для детей, проживающих на территории Отрадного, рассказал глава управы Владимир Литовский на минувшей встрече с жителями. Она прошла в среду, 20 июня, в детской музыкальной школе имени Гречанинова.

Также перед жителями выступила руководитель центра досуга и спорта «Юность» Елена Носкова. Она подробно рассказала о досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе, которая проводится с населением в летний период, а также об организации летнего отдыха детей и подростков района.

После завершения докладов все желающие смогли задать свои вопросы. (ип)