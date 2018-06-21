В детском саду «Кораблик» дети читали стихи о лете

19 июня в дошкольном отделении «Кораблик» среди детей старших и подготовительных групп прошел конкурс чтецов на тему: «Вот оно какое, наше лето». Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

Жюри предстояла непростая задача — назвать самых лучших. Каждый участник был достоин этого звания. Во время выступления учитывалось: осмысленность произношения (выразительность и чёткость), уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи.

В итоге жюри выбрало троих лучших чтецов. Ими стали: 1 место занял Георгий К., 2 место досталось Марии Х., 3 место получил Егор М.