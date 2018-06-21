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Семьи из Некрасовки посетили телецентр «Останкино»
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Семьи из Некрасовки посетили телецентр «Останкино» 

Управа района Некрасовка 29 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» совместно с РОО «Безбарьерный мир» организовали для семей из Некрасовки экскурсию в телецентр «Останкино».
— В рамках мероприятия ребята увидели изнутри всю телекухню, заглянули за кулисы, в гримерки, ознакомились с такими профессиями, как продюсер, ведущий, монтажер, гример, звукооператор. Также дети посетили телестудии известных телепрограмм: «Пусть говорят», «Хочу знать», «Спокойной ночи, малыши!», «Жить здорово», «Модный приговор», — заявил сотрудник центра.
Кроме того, в музее «Истории радиотехники и телевизионного оборудования» ребята узнали о сегодняшнем дне телецентра и истории его строительства, и о том, как снимают популярные передачи. (вт)
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