В Кузьминках проложили «Тропу здоровья»

Дети старшего дошкольного возраста, учащиеся в корпусе № 6 «Школы на юго-востоке имени Маршала Чуйкова» приняли участие в физкультурно-познавательном развлечении «Тропа здоровья».

— Ах и Ох, с которыми ребята познакомились в начале тропы, сопровождали их в течение всей прогулки и помогали найти все составляющие здоровья: правильное питание, гигиена и режим дня, зарядка, спорт и подвижные игры. Дети с восторгом побывали на последней полянке «Отдых на свежем воздухе». Здесь можно было посидеть в тишине в палатке, слушая пение птиц, почувствовать, как теплый солнечный лучик согревает лицо, — заявил представитель учреждения.

В финале праздника для ребят устроили игру с Охом. (вт)