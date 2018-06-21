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В Кузьминках проложили «Тропу здоровья»
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В Кузьминках проложили «Тропу здоровья» 

Управа района Кузьминки 22 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Дети старшего дошкольного возраста, учащиеся в корпусе № 6 «Школы на юго-востоке имени Маршала Чуйкова» приняли участие в физкультурно-познавательном развлечении «Тропа здоровья».
— Ах и Ох, с которыми ребята познакомились в начале тропы, сопровождали их в течение всей прогулки и помогали найти все составляющие здоровья: правильное питание, гигиена и режим дня, зарядка, спорт и подвижные игры. Дети с восторгом побывали на последней полянке «Отдых на свежем воздухе». Здесь можно было посидеть в тишине в палатке, слушая пение птиц, почувствовать, как теплый солнечный лучик согревает лицо, — заявил представитель учреждения.
В финале праздника для ребят устроили игру с Охом. (вт)
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