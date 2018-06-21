В Рязанской области инспекторы пропаганды безопасности дорожного движения напомнили детям о правилах безопасного поведения в летний период

На протяжение летних каникул сотрудники рязанской Госавтоинспекции и педагоги центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на системной основе организуют и проводят профилактические мероприятия с детьми, отдыхающими оздоровительных лагерях. 20 июня в лагере «Сказка» состоялся очередной увлекательный и веселый урок безопасности, построенный в игровой форме.

Внимание отдыхающих в лагере ребят было направлено на изучение и повторение основных мер безопасности на дорогах. Они с большим интересом слушали полицейских и педагогов проекта «Лаборатория безопасности», рассказ которых сопровождался электронной презентацией. Все участники мероприятия разгадывали кроссворды и загадки на дорожную и транспортную тематику, вспоминали основные требования безопасности для велосипедистов и пешеходов.

Малышам удалось без особого труда собрать тематические пазлы; более того, они с удовольствием практиковали полученные знания правил безопасного поведения на дороге на специальном столе-платформе, где выступили в роли водителей и пешеходов. Ребят же постарше интересовали вопросы, связанные с мототранспортом и велосипедами, на которые они получили исчерпывающие ответы сотрудников ГИБДД.

Занятием были охвачены все дети, отдыхающие в лагере.

В завершение урока безопасности полицейские и педагоги центра выявили лучшие команды и вручили ребятам памятные дипломы.

Подобные познавательные и профилактические мероприятия сотрудники Госавтоинспекции планируют проводить в течение всего летнего периода.