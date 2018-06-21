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Под Воронежем прокуроры обнаружили опасную детскую площадку
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Под Воронежем прокуроры обнаружили опасную детскую площадку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Прокуроры обнаружили в городском парке Семилук опасную детскую игровую площадку, сообщили в пресс-службе ведомства 21 июня.
Опасную детскую площадку обнаружили в городском парке на улице 25 лет Октября. Так, бетонные основания качелей, каруселей, песочницы, игрового комплекса не были углублены в землю и не засыпаны песком.
«Неправильная установка детского игрового оборудования влияет на устойчивость каждой конструкции. При этом бетонные основания имеют неправильную форму с острыми кромками и углами, что является травмоопасным для детей. Детские карусели вышли из строя, их эксплуатация также представляет опасность», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, указанные нарушения явились следствием бездействия администрации Семилук.
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