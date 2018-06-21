В Роспотребнадзоре готовы обсудить предоставление родителям права контроля качества школьного питания

«Мы готовы к взаимодействию, в том числе с любыми общественными объединениями», — сказал он, отвечая на просьбу представительницы родительской общественности Москвы Елены Петрушиной о помощи в вопросе контроля школьного питания.

Она подчеркнула, что сейчас родители не могут влиять на качество детского питания в образовательных учреждениях. «У родителей очень ограничены возможности с точки зрения контроля качества и организации питания, если дети ходят в государственные детские сады и школы. Хотелось бы пообщаться предметнее, попросить вашей помощи, содействия, чтобы мы могли больше контролировать», — сказала Е. Петрушина.

По ее словам, в настоящее время родителей, которые хотят и готовы контролировать питание, различными способами не допускают к такому контролю.

«Это и в интересах и школы, и детского сада, и государственных органов, потому что никто кроме родителей не является самым независимым и заинтересованным в качестве продуктов и условиях представителей на данном рынке», — добавила представитель родительской общественности.