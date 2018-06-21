В Роспотребнадзоре готовы обсудить предоставление родителям права контроля качества школьного питания 

Начальник Управления защиты прав потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Олег Прусаков сообщил, что ведомство готово обсудить с москвичами возможность передачи им права контролировать вопрос питания детей в школах и детских садах. Об это он сказал в ходе организованного на площадке Совета Федерации круглого стола о мерах по усилению защиты прав потребителей.
«Мы готовы к взаимодействию, в том числе с любыми общественными объединениями», — сказал он, отвечая на просьбу представительницы родительской общественности Москвы Елены Петрушиной о помощи в вопросе контроля школьного питания.
Она подчеркнула, что сейчас родители не могут влиять на качество детского питания в образовательных учреждениях. «У родителей очень ограничены возможности с точки зрения контроля качества и организации питания, если дети ходят в государственные детские сады и школы. Хотелось бы пообщаться предметнее, попросить вашей помощи, содействия, чтобы мы могли больше контролировать», — сказала Е. Петрушина.
По ее словам, в настоящее время родителей, которые хотят и готовы контролировать питание, различными способами не допускают к такому контролю.
«Это и в интересах и школы, и детского сада, и государственных органов, потому что никто кроме родителей не является самым независимым и заинтересованным в качестве продуктов и условиях представителей на данном рынке», — добавила представитель родительской общественности.
Кроме того, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко поблагодарил Е. Петрушину за выступление и сообщил, что в ближайшее время на площадке верхней палаты парламента планируется провести мероприятие, которое будет посвящено вопросу взаимодействия общественных организаций потребителей с органами государственной и местной власти.