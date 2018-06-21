Школьники из «Московской смены» поучаствовали в интеллектуальной игре

Дети из летнего лагеря «Московская смена» сыграли в «Что? Где? Когда?» 19 июня.

Вопросы для интеллектуальной викторины составляли сами педагоги, вооружившись учебниками и энциклопедиями. Задания охватывали разные области знаний: историю, литературу, биологию. Отряды поделились на 2 команды, мальчики сыграли против девочек, но победила дружба.

— Детям пришлось нелегко, прямо как в телевикторине жюри засекало минуту и следило, чтобы отвечающие уложились во время. В конце игры участники поздравили друг друга аплодисментами, — сообщила газете «Нагатинский затон» культурный организатор «Московской смены» Марина Гришенина.