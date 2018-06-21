Воспитанники летнего лагеря побывали в гостях у полицейских— кинологов Моздокского района

С началом летней поры при образовательных учреждениях открылись летние площадки для учащихся 1-5 классов, чтобы дети проводили время с пользой, инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками кинологической службы Отдела МВД России по Моздокскому району организовал для них экскурсию в ЦКС. Воспитанники лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №1 «Лесная поляна» вместе с курирующим инспектором ПДН старшим лейтенантом полиции Илоной Джиоевой отправились к четырехлапым друзьям.

В этот день в ЦКС г. Моздока было непривычно шумно и многолюдно, дети с распахнутыми глазами рассматривали вольеры с собаками. Экскурсию по Центру провели инспекторы-кинологи. О каждой собаке они рассказывали с нескрываемым восхищением и с удовольствием отвечали на вопросы детей. Собаки с интересом наблюдали за детьми: кто-то вилял хвостом и пытался высунуться из вольера, чтобы его погладили, кто-то проявлял осторожность, а кто-то лаял, пытаясь обратить на себя внимание. Как же менялись четвероногие питомцы, когда рядом с их вольером находился хозяин: животное, на самом деле, начинало светиться от счастья, заглядывая в глаза полицейскому.

После того, как дети обошли все вольеры, им продемонстрировали работу собак. Ребятам было предложено примерить защитный костюм, в котором происходят тренировочные занятия со служебными собаками. Внимание юных гостей привлек автомобиль, на котором передвигаются кинологи вместе со своими подопечными. Дети долгое время рассматривали транспорт изнутри, задавали много вопросов, переживая за комфорт для животного.

В завершении экскурсии кинологи выпустили щенка лабрадора, которому только предстоит служба в органах внутренних дел. С этой собакой дети поиграли, погладили и сфотографировались. Маленький и беззаботный пес, оказавшись в кругу таких же озорных ребят, игрался и дразнил их, подставлял свою мордочку для поглаживаний, а мальчишки и девчонки с удовольствием гладили его и тискали.

Дети еще долго делились впечатлениями друг с другом, с родителями и воспитателями. Было видно, что всем очень понравилось общение с четвероногими друзьями.