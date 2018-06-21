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В Звездном Пермского края найден потерявшийся ребенок
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В Звездном Пермского края найден потерявшийся ребенок 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В Звездном Пермского края найден потерявшийся 8-летний ребенок, который вчера около 18-00 ушел из дома на прогулку и не вернулся. Родственники приняли возможные меры по самостоятельному поиску мальчика, но результатов они не принесли. Около 23-00 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звездный, на особо важных и режимных объектах Пермского края о происшествии сообщила мать несовершеннолетнего. Незамедлительно сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия. Приметы школьника передали всем наружным нарядам.
Полицейские выяснили, что последний раз ребенка видели вчера около 19-00 на площади у дома культуры ЗАТО Звездный, где он прятался от дождя под навесом. Сотрудники органов внутренних дел изучили записи с камер видеонаблюдения, установили круг лиц, с которыми общался подросток. Поиски продолжались всю ночь.
В результате комплекса оперативных мероприятий удалось установить местонахождение ребенка. Сегодня утром несовершеннолетний был возвращен домой. Выяснилось, что во время прогулки он встретил знакомого мальчика и ушел к нему в гости. Дети увлеклись игрой, а потом уснули.
В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, противоправных действий в отношении него не совершалось. В целях профилактики с взрослыми, оставившего дома чужого ребенка на ночь, не оповестив об этом законных представителей школьника, проведена разъяснительная беседа.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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