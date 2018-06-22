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В Пермском крае ищут пропавшего год назад рыбака
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В Пермском крае ищут пропавшего год назад рыбака 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Почти год прошёл с того дня, когда на Широковском водохранилище в Прикамье пропал 30-летний Рашид Валиев. Мужчина вечером в пятницу 28 июля вместе с друзьями уехал на рыбалку. На берегу рыбаки повздорили. Рашид сел на лодку и сказал: «К утру вернусь».
Но ни утром, ни на следующий день ни дома, ни на берегу не появился.
«В понедельник утром я сел на лодку и отправился на его поиски, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» Сергей, друг пропавшего мужчины. — Его пустую лодку я нашёл примерно в 12 километрах от того места, откуда он уплыл. Самого его нигде не было. На поиски Рашида не раз выходили спасатели, сотрудники МЧС и волонтёры. Его искали даже ясновидящие! Но ни в воде, ни среди живых, ни среди мёртвых они его не видят. Может, сбился с пути, ушёл куда-то и лежит в больнице без памяти. Он физически крепкий мужчина, несколько дней пути вполне бы смог выдержать».
Родные и знакомые обращаются ко всем, кому что-либо известно о судьбе пропавшего Рашида Валиева, сообщить по телефонам 89027950233 Сергей, +79124995164 89027996466 Евгений.
Пропавший рыбак так и не увидел своего сынишку, которого жена родила ему полгода назад.
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