В Пермском крае сутки искали пропавшего восьмилетнего мальчика

В посёлке Звёздный вечером 20 июня пропал восьмилетний мальчик. Около 18 часов он ушёл на улицу и не вернулся. Родители стали искать его самостоятельно, но обнаружить ребёнка не удалось. В 23 часа мать пропавшего обратилась с заявлением в полицию.

Оказалось, что в последний раз мальчика видели около местного дома культуры, где под навесом он прятался от дождя. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и продолжили поиски, которые длились всю ночь.

В результате розыскных мероприятий выяснилось, что ушедший на прогулку мальчик встретил на улице приятеля, потом ушёл к нему в гости, а позже там уснул. Его здоровью ничего не угрожает.

«С родителями друга пропавшего мальчика, которые оставили у себя дома на ночь чужого ребёнка, не связавшись с его законными представителями, провели профилактическую беседу», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.