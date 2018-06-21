Встреча главы управы района Новогиреево с жителями состоялась 20 июня

На встрече глава управы Александр Хрулёв рассказал об организации летнего отдыха детей и подростков района и о взаимодействии с общественными организациями и объединениями района.

По первому вопросу, в частности, глава управы сообщил, что в районе Новогиреево действует два городских лагеря. На базе ГБУ «ТЦСО Новогиреево» реализуется программа активного детского отдыха «Московская смена». Программа здесь осуществляется в три смены, то есть, все лето, по тридцать детей в каждой смене. Сейчас, с 1 по 29 июня, проходит смена под названием «От прошлого к будущему»;

с 2 июля начнется смена «Вперёд к рекордам» и с 1по 28 августа будет проходить смена «Спешите делать добро!». На данный момент все три смены в ТЦСО «Новогиреево» сформированы. В первую очередь в программе принимают участие дети из семей льготных категорий, а также дети из семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Летняя образовательная смена «Талантливое детство!» проходит также на базе школы №2072. Она будет работать только один месяц, с 1 по 29 июня, а участвуют в ней не только ученики школы № 2072, но и школьники из других образовательных учреждений района.

В ходе встречи также прозвучали отчёт председателя совета ОПОП района Маргариты Каретко о проведенной работе за второй квартал 2018 года, информация старшего инженера РОНПР № 3 ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Константина Мартемьянова о работе МЧС по предотвращению пожаров и сообщение заместителя начальника ОМВД района Новогиреево по охране общественного порядка Александра Колоскова о работе полиции в усиленном режиме в связи с проведением в Москве игр Чемпионата мира по футболу и приездом в город большого количества гостей из-за рубежа и других регионов России. На мероприятии присутствовали глава муниципального округа Владимир Чикунов, заместитель главы управы Борис Гончаров, руководитель ГБУ «Жилищник района Новогиреево» Ольга Акимова и руководитель ГКУ ИС района Татьяна Лепендина.

Вопросы жителей района, поступившие в ходе встречи, касались в основном сферы ЖКХ, а также социальной сферы.