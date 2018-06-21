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Вич-инфицированным позволили усыновлять детей
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Вич-инфицированным позволили усыновлять детей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Положение Семейного кодекса Российской Федерации, запрещающее усыновлять или брать под опеку детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, признано незаконным. Такое постановление вынес Конституционный суд РФ. Как сообщает РИА Новости, решение принято в ходе рассмотрения жалобы семейной пары из Московской области. Жена была инфицирована вирусом иммунодефицита человека в больнице, после чего сестра заявительницы родила им ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Однако суды из-за ВИЧ-инфекции у женщины до сих пор отказывались признать право на усыновление.
КС пришёл к выводу, что действующие нормы Семейного кодекса не учитывают конкретные жизненные обстоятельства, в том числе, когда ребенок уже проживает в семье, желающей его усыновит. В то же время, Конституционный суд признал обоснованность осторожного подхода к этому вопросу при наличии у усыновителя ВИЧ-инфекции.
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