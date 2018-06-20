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Открывается «горячая линия» по проблемным детским площадкам Рязани
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Открывается «горячая линия» по проблемным детским площадкам Рязани 

АиФ Рязань 20 июня 2018
Фото: АиФ Рязань
Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области открывает двухдневную «горячую линию», сообщает пресс-служба омбудсмена.
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