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Священник дал затрещину плачущему ребенку на глазах у толпы
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Священник дал затрещину плачущему ребенку на глазах у толпы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Раздраженный священник хлестнул ребенка по щеке во время церемонии крещения. Об этом сообщает The Daily Mail.
В какой стране произошел инцидент, неизвестно, но, судя по ролику, окружающие говорят на французском языке. На кадрах видно, как священнослужитель замахивается левой рукой и наносит удар. Издание отмечает, что он явно вышел из себя из-за того, что ребенок не переставал плакать.
Мужчина и женщина, держащие ребенка на руках, выглядят шокированными происходящим и пытаются вырвать его из рук священника.
Перед тем, как произошел удар, ведущий церемонии обращался напрямую к ребенку, уговаривая его успокоиться. За кадром слышны возмущенные комментарии публики.
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