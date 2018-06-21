Священник дал затрещину плачущему ребенку на глазах у толпы

Раздраженный священник хлестнул ребенка по щеке во время церемонии крещения. Об этом сообщает The Daily Mail.

В какой стране произошел инцидент, неизвестно, но, судя по ролику, окружающие говорят на французском языке. На кадрах видно, как священнослужитель замахивается левой рукой и наносит удар. Издание отмечает, что он явно вышел из себя из-за того, что ребенок не переставал плакать.

Мужчина и женщина, держащие ребенка на руках, выглядят шокированными происходящим и пытаются вырвать его из рук священника.

Перед тем, как произошел удар, ведущий церемонии обращался напрямую к ребенку, уговаривая его успокоиться. За кадром слышны возмущенные комментарии публики.