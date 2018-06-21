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Дети из Марьиной Рощи посетили «Аптекарский огород»
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Дети из Марьиной Рощи посетили «Аптекарский огород» 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Экскурсия в ботанический сад «Аптекарский огород» состоялась на днях для детей из Марьиной Рощи. В мероприятии приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на обслуживании в центре социальной помощи семье и детям «Родник».
— Ребятам рассказали об истории возникновения «Аптекарского огорода» и его назначении, о растениях, имеющихся в коллекции «Аптекарского огорода» и о ландшафте сада. Дети увидели деревья, посаженные Петром I и лекарственные травы, произрастающие на территории сада, — сообщили в центре «Родник».
Отмечается, что ребята также посетили оранжерею «Аптекарского огорода». (ак)
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