Дети из Марьиной Рощи посетили «Аптекарский огород»

Экскурсия в ботанический сад «Аптекарский огород» состоялась на днях для детей из Марьиной Рощи. В мероприятии приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на обслуживании в центре социальной помощи семье и детям «Родник».

— Ребятам рассказали об истории возникновения «Аптекарского огорода» и его назначении, о растениях, имеющихся в коллекции «Аптекарского огорода» и о ландшафте сада. Дети увидели деревья, посаженные Петром I и лекарственные травы, произрастающие на территории сада, — сообщили в центре «Родник».

Отмечается, что ребята также посетили оранжерею «Аптекарского огорода». (ак)