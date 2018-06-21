Активисты «Единой России» проверяют детские загородные лагеря в Нижегородской области

Фото: pixabay.comАктивисты «Единой России» проверяют детские загородные лагеря в Нижегородской областиВ ходе реализации партийного проекта «Народный контроль» проходит сплошной мониторинг загородных детских оздоровительных лагерей. Сегодня активисты «Единой России» посетили детский загородный образовательный центр «Лесная сказка» в Кстовском районе. Сейчас в лагере отдыхает 400 детей.

Как рассказал региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Роман Танчук, в проекте появилось новое направление «Территория детства»: активисты проверяют, в каких условиях проживают дети, в каком состоянии находятся территория и помещения, как обеспечивается безопасность.

«Когда родители отправляют своих детей в детский лагерь, они должны быть уверены в том, что все под контролем, что их ребенок вернется здоровым и отдохнувшим. Безопасность должна быть обеспечена со всех сторон. Если обнаружатся недочеты, необходимо указать на них, чтобы вовремя устранить», — подчеркнул Роман Танчук.

Общественные контролеры ознакомились с разрешительной документацией и актами проверок Роспотребнадзора , санэпиднадзора, пожарной инспекции. Также проверили санитарное состояние пищеблоков, медицинских пунктов, спальных корпусов, гигиенических помещений. Осмотрели открытые игровые и спортивные площадки.

Особое внимание было уделено противопожарной безопасности и системе охраны. На территории лагеря находится специализированный пожарный автомобиль, постоянно дежурит добровольная пожарная дружина. По всему периметру лагеря установлены видеокамеры.

Директор детского образовательного центра «Лесная сказка» Светлана Леонова сообщила, что перед началом каждой смены сотрудники МЧС проводят с детьми и сотрудниками инструктаж и учения как вести себя в чрезвычайной ситуации.

«В каждом корпусе установлено оборудование для звукового оповещения, доступ к запасным выходам всегда открыт. На КПП круглосуточно дежурит охрана. Сотрудники отдела МВД Кстовского района ежедневно проверяют наш журнал посещений и обхода территории. В этом году мы приобрели дополнительно еще восемь камер видеонаблюдения. Также на концертной площадке, где проходят каждый день различные мероприятия, установлена веб-камера. Родители могут в режиме онлайн посмотреть, чем занимаются их дети», — рассказала Светлана Леонова.

По итогам проверки представители «Народного контроля» отметили, что лагерь соответствует всем необходимым требованиям.

«В целом результатами проверки мы удовлетворены, никаких серьезных нарушений не нашли. Некоторые незначительные замечания, шероховатости, которые мы обнаружили, не требуют серьезных действий, их администрация устранит в рабочем порядке. Понравилось, как здесь организованы быт и досуг детей. Мы теперь знаем, что в этом лагере наши дети могут отдыхать весело и безопасно», — резюмировал Роман Танчук.

Проверки детских загородных лагерей «Народным контролем» будут проходить на всей территории Нижегородской области до конца августа текущего года.