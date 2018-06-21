В Тюменской области проводят проверку из-за гибели ребёнка при падении из окна

В Тюменской области проводят доследственную проверку из-за гибели ребёнка при падении из окна девятого этажа многоквартирного дома, сообщает URA.RU со ссылкой на следственный отдел СУ СК России по региону. Инцидент произошёл 20 июня в Тюмени. От полученных травм скончалась двухлетняя девочка. Следователям предстоит выяснить, почему маленький ребёнок остался без присмотра взрослых. Ранее Nation News сообщало, что в Новгородской области решили провести проверку из-за падения четырёхлетнего ребенка с балкона.