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Детскую игровую программу организовали в Ильичевке
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Детскую игровую программу организовали в Ильичевке 

Префектура ТиНАО города Москвы 43 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: ДК Ильичевка
В рамках летней программы «Ура! каникулы!» сотрудники Дома культуры «Ильичевка» организовали детское игровое мероприятие «Мой веселый звонкий мяч». Встреча состоялось 20 июня.
— Сначала мы с детьми обсудили популярные и редкие виды спорта. Затем ребята поиграли в вышибалы, — рассказала директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры „Ильичевка“» Наталья Половова.
Она добавила, что после официального окончания программы дети не захотели покидать площадку и проложили занятия на свежем воздухе самостоятельно.
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