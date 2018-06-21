Детскую игровую программу организовали в Ильичевке

Фото: ДК Ильичевка

В рамках летней программы «Ура! каникулы!» сотрудники Дома культуры «Ильичевка» организовали детское игровое мероприятие «Мой веселый звонкий мяч». Встреча состоялось 20 июня.

— Сначала мы с детьми обсудили популярные и редкие виды спорта. Затем ребята поиграли в вышибалы, — рассказала директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры „Ильичевка“» Наталья Половова.

Она добавила, что после официального окончания программы дети не захотели покидать площадку и проложили занятия на свежем воздухе самостоятельно.