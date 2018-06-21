Детям из поселения Филимонковское расскажут о Правилах дорожного движения

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Сотрудники Центра культуры и спорта «Филимонковское» одноименного поселения 3 июля проведут тематическое мероприятие «Надо знать Правила дорожного движения». Вход будет свободным.

— Наши специалисты проводят такие мероприятия каждый месяц. Мы приглашаем посетить встречу детей школьного возраста. Для гостей специалисты подготовили красочную презентацию. В рамках мероприятия дети ответят на тематические вопросы и разгадают кроссворд, — уточнили сотрудники ЦКС «Филимонковское».

Отметим, что начало запланировано на 11:00. В конце встречи всем детям вручат сладкие подарки.