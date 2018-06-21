Участники программы «Московская смена» из Бутырского района посетили музей «Живые системы» 

Интерактивная экскурсия по экспозиции музея занимательных наук «Живые системы» состоялась на днях для участников программы активного детского отдыха «Московская смена — 2018» центра социальной помощи семье и детям «Родник». Об этом сообщила заместитель директора центра Ирина Подуфалова.
— Ребята в игровой форме узнали много интересной информации о человеческом организме и его строении. Кроме того, им рассказали о возможностях человеческого тела и работе внутренних систем: пищеварительной, нервной, кровеносной, дыхательной и других, — пояснила Подуфалова.
В основе работы музея «Живые системы» — идея образования через игру, а также совмещение зрительного и слухового пути восприятия информации с тактильными ощущениями. (ак)