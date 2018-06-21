Ещё
Участники программы «Московская смена» из Бутырского района посетили музей «Живые системы»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Участники программы «Московская смена» из Бутырского района посетили музей «Живые системы» 

Управа Бутырского района города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Интерактивная экскурсия по экспозиции музея занимательных наук «Живые системы» состоялась на днях для участников программы активного детского отдыха «Московская смена — 2018» центра социальной помощи семье и детям «Родник». Об этом сообщила заместитель директора центра Ирина Подуфалова.
— Ребята в игровой форме узнали много интересной информации о человеческом организме и его строении. Кроме того, им рассказали о возможностях человеческого тела и работе внутренних систем: пищеварительной, нервной, кровеносной, дыхательной и других, — пояснила Подуфалова.
В основе работы музея «Живые системы» — идея образования через игру, а также совмещение зрительного и слухового пути восприятия информации с тактильными ощущениями. (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Картину «Личная жизнь Кузяева Валентина» покажут в кинотеатре на Костякова В районный «Жилищник» на лето трудоустроились двое подростков из Бутырского района Картину «Дети капитана Гранта» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: Цой жив?3
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение