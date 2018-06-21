Дети из Истры получили бесплатные путевки на море

В этом году дети из городского округа Истра отправятся в лагерь на черноморское побережье.

Дети из Истры отдохнут на море. Песчаный пляж, теплая вода и солнце — совершенно бесплатно. Предоставляются путевки тем детям чьи семьи попали в трудную финансовую ситуацию. В прошлом году побывали на российских курортах около 200 ребят. В этом году планка не опустится, наоборот: количество тех, кто сможет позагорать на морском побережье лишь вырастет.

Источник фото: телеканал «360»

Места отдыха впечатляют. Это — лучшие уголки России: Крым и Краснодарский край. Первые отдыхающие уже вернулись в городской округ. 45 детей отдохнули в Туапсе. На очереди еще несколько групп юных курортников. От Истринской автостанции постоянно отправляются автобусы с детьми. Главное — родителям не пришлось стоять в очередях, чтобы получить путевки.

Источник фото: телеканал «360»

Отдать большую сумму за поездку в лагерь и правда может не каждый. Ведь отправляют не абы куда, а в лучшие лагеря страны. Эти дети отправятся в лагерь «Полярные зори». Путевка стоит почти 50 тысяч рублей. Только за одно проживание выходит кругленькая сумма. Детям предоставляют еще и пятиразовое питание. На территории базы отдыха есть, киноконцертный зал, игровые площадки, открытый летний кинотеатр.

Почти месяц в комфортабельных условиях: современные номера, персональный песчаный пляж. Всего 3 минуты и дети уже на побережье. В социальных сетях впечатлениями делятся те, кто уже побывал в райском уголке.