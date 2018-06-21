Детсад на 120 воспитанников открыли в Боковском районе

Детский сад «Теремок», рассчитанный на 120 воспитанников, открыли в Боковском районе Ростовской области 21 июня.

Согласно информации из официальных источников, на строительство дошкольного учреждения затрачено свыше 127 млн рублей.

В здании детсада оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, комната для дополнительного образования детей.

В каждой из шести групп, рассчитанных на 20 детей, есть раздевалка, игровая, спальня, буфетная и гигиеническая комнаты, установлено цифровое телевидение, имеется зона Wi-Fi.

На территории дошкольного учреждения обустроены шесть игровых площадок с теневыми навесами, каруселями и песочницами.

Есть спортивная площадка, а также автогородок для изучения правил дорожного движения и огород для знакомства детей с различными видами овощных культур.