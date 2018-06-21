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В Адыгее полицейские и представители общественности проверили школьные лагеря
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В Адыгее полицейские и представители общественности проверили школьные лагеря 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В соответствии с решением республиканского координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Адыгее в эти дни состоялись проверки лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений.
Представители министерства образования и науки Адыгеи, их коллеги из министерства труда и социального развития республики, а также полицейские посетили 9 таких учреждений. На сегодняшний день в них отдыхают более 480 школьников.
Для того, чтобы реально оценить положение дел, вместе с комиссией лагеря посетили руководитель рабочей группы по вопросам духовно-нравственного патриотического воспитания молодежи Общественного совета при республиканском МВД Александр Девтеров, а также член совета Светлана Дорошенко.
В ходе посещения образовательных учреждений, расположенных на территории Гиагинского района, общественников интересовали особенности образовательных программ, вопросы питания, медицинского обслуживания, а также обеспечения безопасности отдыхающих.
Представители общественности обратили внимание детей и подростков на то, что такие встречи, прежде всего, направлены на пропаганду здорового образа жизни, соблюдение Правил дорожного движения, формирование у подрастающего поколения навыков безопасного поведения в местах летнего отдыха.
Также гости рассказали о недопустимости употребления спиртных напитков, наркотиков и необходимости проявлять уважительное отношение друг к другу. В ходе разговора ребята наглядно разобрали различные ситуации и совместно решали, как поступать в конкретных случаях.
Кроме этого, представители Общественного совета провели беседы и с представителями администрации лагерей, пообщались с вожатым, а также сотрудниками частных охранных организаций, которые обеспечивают безопасность отдыхающих.
В завершении встречи ребята пообещали стражам правопорядка никогда не нарушать закон и строго следовать всем полученным советам.
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