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Дети мигрантов рассказали об избиениях в центре для несовершеннолетних в Вирджинии
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Дети мигрантов рассказали об избиениях в центре для несовершеннолетних в Вирджинии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В американском штате Вирджиния дети нелегальных мигрантов пожаловались на жестокое обращение со стороны охраны в центре содержания несовершеннолетних, сообщает Associated Press.
Полдюжины детей латиноамериканского происхождения в возрасте около 14 лет рассказали, что в Центре содержания Долины Шенандоа их заковывали в наручники, избивали, оставляли мерзнуть на бетонном полу без одежды, привязывали к стульям с мешками на головах.
"Они меня все время связывали, от пяток до груди, так, что пошевелиться невозможно. Там они тебя полностью контролируют. Еще они надевают мешок на голову. В нем есть маленькие прорези для глаз, но ты все равно задыхаешься в мешке", — рассказал выходец из Гондураса, попавший в центр в возрасте 15 лет.
Слова иммигрантов подтвердила неназванная сотрудница Шенандоа. Она рассказала о синяках и переломах у детей в центре.
Адвокаты центра содержания опровергают данную информацию.
Ранее сообщалось, что в США от конгресса потребовали немедленных действий по миграционному вопросу.
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