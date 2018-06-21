ГИБДД проведёт детский праздник в парке Гагарина в Самаре 

«Научи ребёнка Правилам дорожного движения» — под таким названием пройдёт праздник в парке культуры и отдыха им. Гагарина в субботу, 23 июня. Пришедших субботним утром в парк будет ждать развлекательная и познавательная программы от сотрудников отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД У МВД России по Самаре. Для детей и взрослых проведут конкурсы и викторины с призами, велосипедные мастер-классы, занятия в автогородке. Здесь же будет работать площадка эксперта-криминалиста, развлекательную программу представит иллюзионист. Начало мероприятия в 10 утра.
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