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ГИБДД проведёт детский праздник в парке Гагарина в Самаре
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ГИБДД проведёт детский праздник в парке Гагарина в Самаре 

ТРК Губерния 24 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
«Научи ребёнка Правилам дорожного движения» — под таким названием пройдёт праздник в парке культуры и отдыха им. Гагарина в субботу, 23 июня. Пришедших субботним утром в парк будет ждать развлекательная и познавательная программы от сотрудников отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД У МВД России по Самаре. Для детей и взрослых проведут конкурсы и викторины с призами, велосипедные мастер-классы, занятия в автогородке. Здесь же будет работать площадка эксперта-криминалиста, развлекательную программу представит иллюзионист. Начало мероприятия в 10 утра.
Фото: pixabay.com
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