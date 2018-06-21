СПЧ призвал внести изменения в постановление о медпомощи детям из Донбасса

В четверг он и член СПЧ, президент Русфонда Лев Амбиндер посетили «Дом милосердия» в Москве, который был открыт основателем фонда «Справедливая помощь», членом совета Елизаветой Глинкой, известной как доктор Лиза, и продолжает работать после ее гибели. Правозащитники встретились там с матерями из Донбасса, которые приехали для лечения своих детей, как раз такие семьи живут в «Доме милосердия». «Справедливая помощь» несколько лет помогает тяжелобольным детям с их родителями приехать на лечение в Россию.

"Война почти разрушила систему здравоохранения в Донецкой и Луганской областях, в результате чего на родине у них нет возможности получить высокотехнологичную медицинскую помощь… Их лечением будут заниматься лучшие российские клиники, а в тех случаях, когда государство не сможет профинансировать их лечение, это возьмут на себя благотворительные организации: Русфонд и «Справедливая помощь Доктора Лизы», — говорится в сообщении СПЧ.

Глава совета заявил, что считает принципиально важным добиться внесения изменений в постановление правительства, которое касается медицинской помощи детям Донбасса.

"Те бюджетные средства, которые выделены на медицинскую помощь детям Донбасса, должны расходоваться не только на тех, кто нуждается в экстренной помощи, но и на плановых больных, если им не может быть оказана соответствующая помощь на родине. СПЧ будет добиваться того, чтобы такая поправка была внесена", — заявил Федотов, чьи слова приводятся в сообщении.

Основатель фонда «Справедливая помощь», правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны , который направлялся в Сирию. Она создала фонд «Справедливая помощь» для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.