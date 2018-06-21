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«ЕР» проведет мониторинг информационной доступности мер господдержки для опекунов детей-сирот
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«ЕР» проведет мониторинг информационной доступности мер господдержки для опекунов детей-сирот 

Агентство «Москва» 12 минут назад
Партпроект «Единой России» «Крепкая семья» проведет мониторинг информационной доступности мер господдержки граждан, принимающих на воспитание детей. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Партпроект «Крепкая семья» организует тематические встречи по повышению правовой грамотности приемных и замещающих родителей, а также проведет с 15 июля по 1 августа мониторинг информационной доступности мер государственной поддержки граждан, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — приводятся в материале слова координатора проекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой.
Отмечается, что в настоящее время в детских домах находится около 80% детей, которые стали «социальными сиротами» при живых родителях. Они по различным причинам передали детей на полное государственное обеспечение или были лишены родительских прав.
«Важным вопросом является правовая грамотность приемных и замещающих родителей, которые зачастую испытывают трудности по вопросам получения пособий по уходу за детьми-сиротами, ответственности законного представителя при совершении ребенком преступления, назначения и выдачи денежных средств на содержание опекаемых детей и другое», — подчеркнула О. Окунева.
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