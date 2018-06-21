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Международная выставка «Петербург глазами детей» открылась в Академии талантов
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Международная выставка «Петербург глазами детей» открылась в Академии талантов 

ТАСС 45 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Выставка рисунков детей из разных стран, которые познакомились с Санкт-Петербургом заочно, открылась в четверг в городской Академии талантов. Здесь представлены около 70 творческих работ, отобранных из тысячи рисунков юных художников из Словакии Австрии, Швеции, Чехии, Венгрии, Словении и Израиля.
"Эти маленькие люди, которые вложили частичку своей души, обязательно будут стремиться посмотреть в реальности ту красоту, которую нарисовали. И этот интерес будет способствовать расширению взаимоотношений между странами, а в конечном итоге приведет к дружбе", — сказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Ему предложили назвать одну понравившуюся картину, но он отказался влиять на выбор профессионального жюри. «Мне нравятся все», — сказал он. В цветных и черно-белых рисунках детей преобладают известные памятники архитектуры, соборы и разводные мосты, но также есть балерина, эрмитажный кот и даже «красные акулы» в одной из петербургских речек.
После выставки определят победителя конкурса, который сможет вместе с родителями приехать в Санкт-Петербург по приглашению организаторов конкурса.
Конкурс рисунков «Петербург глазами детей» провели впервые в 2017 году по инициативе генерального консула Словацкой Республики в Санкт-Петербурге Августина Чисара и губернатора. Идея состояла в том, чтоб дети заочно познакомились с городом — по книгам, фотографиям и материалам в интернете — и нарисовали его. В этом году география участников расширилась, а количество присланных работ увеличилось с 800 до тысячи. Жюри, в состав которого вошли известные художники Словакии, отобрали 300 рисунков, но только 70 лучших вошли в экспозицию.
Академия талантов открылась в Каменноостровском дворце в декабре 2015 года для обучения творчески одаренных детей Петербурга. Она представляет образовательную площадку из 12 тематических центров. В распоряжении детей 24 зала, оснащенных уникальным инновационным оборудованием, которое позволяет вовлекать школьников в научную и профессиональную деятельность. Ежедневно более ста школьников участвуют в событиях академии и обучаются в постоянно действующих центрах.
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