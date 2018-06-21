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Около 9,7 тысячи детей отдохнули в летнюю смену в пришкольных лагерях Ингушетии
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Около 9,7 тысячи детей отдохнули в летнюю смену в пришкольных лагерях Ингушетии 

ТАСС 33 минуты назад
МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 9,7 тыс. детей отдохнули в пришкольных лагерях Ингушетии за летнюю смену. Для детей от шести до 15 лет организовали развлекательную программу и часы дополнительного образования, сообщает пресс-служба постоянного представительства республики при президенте России.
"В этом году с 1 июня в республике открылись 62 пришкольных лагеря и четыре стационарных. Пришкольные работают в одну смену, стационарные — в четыре смены. В этом году в связи с празднованием окончания священного месяца Рамадан, три дня которого были объявлены выходными, окончание смены в пришкольных лагерях перенесено с 21 на 24 июня", — приводит постпредство слова заместителя министра образования республики Пятимат Угурчиева.
Как уточнили в пресс-службе постпредства, в пришкольных лагерях, которые были организованы во всех населенных пунктах республики, «в этом году у нас отдохнули 9,7 тыс. детей в возрасте от шести до 15 лет».
По данным пресс-службы, глава региона Юнус-Бек Евкуров в рамках поручения президента РФ Владимира Путина обязал все профильные ведомства республики заключить соглашения с пришкольными лагерями на проведение массовых образовательных, культурных и спортивных мероприятий для укрепления целостной системы поддержки и развития творческих способностей и талантов молодежи.
"Помимо этого, к каждому пришкольному лагерю Ингушетии было прикреплено учреждение дополнительного образования, с детьми работают воспитатели и студенты наших колледжей", — цитирует пресс-служба Евкурова.
В начале и в конце смены для детей провели профилактический осмотр — врачи выезжали в образовательные учреждения и осматривали каждого ребенка.
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