Игровую программу для детей организуют в культурном центре «Митино»

Культурный центр «Митино» приглашает детей в возрасте от трех лет и старше на игровую программу «А у нас во дворе…». Мероприятие состоится в среду, 27 июня. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.

— Дорогие друзья, приходите в культурный центр! Вас ждут интерактивные игры, забавы, веселые конкурсы, танцы и викторины. И, конечно, веселое настроение! — сказала Светлана Мухрина

Игровая программа состоится по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 12.00. Вход свободный для всех желающих.