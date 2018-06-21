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Игровую программу для детей организуют в культурном центре «Митино»
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Игровую программу для детей организуют в культурном центре «Митино» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Митино» приглашает детей в возрасте от трех лет и старше на игровую программу «А у нас во дворе…». Мероприятие состоится в среду, 27 июня. Об этом сообщила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина.
— Дорогие друзья, приходите в культурный центр! Вас ждут интерактивные игры, забавы, веселые конкурсы, танцы и викторины. И, конечно, веселое настроение! — сказала Светлана Мухрина.
Игровая программа состоится по адресу: улица Митинская, дом 31, корпус 1. Начало в 12.00. Вход свободный для всех желающих.
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