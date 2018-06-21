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В библиотеке №103 рассказали о происхождении русской избы
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В библиотеке №103 рассказали о происхождении русской избы 

Управа района Соколиная гора 54 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Сотрудники детской библиотеки Соколиной горы подготовили для юных жителей района, которые посещают лагерь летнего отдыха, беседы о жилищах народов мира.
С целью облегчить ребятам восприятие информации специалисты поделили занятие на познавательную и игровую части. В первой дети узнали об особенностях строения домов обитателей различных мест на Земле, об устройстве русской избушки, о погодных условиях и мировоззрении славян, которые повлияли на внешний и внутренний вид их домов. Беседа была дополнена иллюстративными слайдами.
Соколята отвечали на вопросы ведущих и сами делились возникшими идеями. В продолжение занятия дети построили «многоэтажки» из кубиков и создали вертушки-флюгеры.
Фото: предоставлено ГБУК «Детская библиотека № 103».
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