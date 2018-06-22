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Прокуратура вступилась за сироту, которую забыли в психбольнице в Магаданской области
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Прокуратура вступилась за сироту, которую забыли в психбольнице в Магаданской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Магаданской области помогла перевести из областного психоневрологического диспансера в социально‐реабилитационный центр для несовершеннолетних девочку‐сироту, про которую чиновники просто забыли. Ребенок без оснований свыше четырех месяцев провел в психбольнице. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как стало известно, несовершеннолетнюю поместили в Магаданский областной психоневрологический диспансер, чтобы провести обследование перед отправлением в детдом. Прокуроры выяснили, что обследование завершили еще зимой, а про ребенка забыли и оставили в диспансере.
«Ребенок больше четырех месяцев безосновательно находился в психиатрической больнице», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
По факту длительного бездействия надзорное ведомство вынесло представление департаменту образования Магадана и областному Министерству труда и социальной политики. При этом оба ведомства обязали заняться судьбой сироты.
Прокуратура Магаданской области контролирует устранение нарушений прав девочки.
Чиновники краевой администрации в Приморье не пустили выпускников детских домов поучаствовать в заседании рабочей группы по распределению квартир.
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