Прокуратура вступилась за сироту, которую забыли в психбольнице в Магаданской области 

Прокуратура Магаданской области помогла перевести из областного психоневрологического диспансера в социально‐реабилитационный центр для несовершеннолетних девочку‐сироту, про которую чиновники просто забыли. Ребенок без оснований свыше четырех месяцев провел в психбольнице. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как стало известно, несовершеннолетнюю поместили в Магаданский областной психоневрологический диспансер, чтобы провести обследование перед отправлением в детдом. Прокуроры выяснили, что обследование завершили еще зимой, а про ребенка забыли и оставили в диспансере.
«Ребенок больше четырех месяцев безосновательно находился в психиатрической больнице», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
По факту длительного бездействия надзорное ведомство вынесло представление департаменту образования Магадана и областному Министерству труда и социальной политики. При этом оба ведомства обязали заняться судьбой сироты.
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