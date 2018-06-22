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В Солнечном ребенок пытался через козырек подъезда забраться на балкон и сорвался
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В Солнечном ребенок пытался через козырек подъезда забраться на балкон и сорвался 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В Солнечном ребенок сорвался с высоты. В группе микрорайона в соцсетях очевидцы рассказали, что мальчишки лет десяти через козырек подъезда пытались забраться на общий балкон второго этажа дома на Соколовской. У одного это не получилось — он упал.
На место приехала сначала «скорая», затем автомобиль реанимации. На видео, опубликованном в соцсетях видно, что мальчика медики уложили на носилки. При этом он самостоятельно мог шевелить руками и ногами. Ребенка увезли в больницу.
Добавим, что сами жители Солнечного рассказывают, что такие «забавы» местной ребятни наблюдают регулярно и советуют родителям лучше следить за тем, чем занимаются их дети.
фото: vk.com/kras_sunny
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