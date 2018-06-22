Ещё
Высотный экстрим на скейте: челябинцев шокировали детские игры на крыше многоэтажки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Высотный экстрим на скейте: челябинцев шокировали детские игры на крыше многоэтажки 

74.ru 16 минут назад
Фото: 74.ru
Двое школьников, возрастом около 10 лет, устроили «покатушки» на скейте прямо на крыше многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска. Согнать детей с опасной высоты удалось только разбушевавшейся погоде.
— Это было вчера, около 15:30. Я была на работе, подошла к окну и увидела эту шокирующую картину — двое детей, возрастом около 10 лет, катались на скейте по крыше дома № 321 по проспекту Победы, — рассказала 74.ru челябинка Анастасия. — Они минут 15 там развлекались, ушли только когда пошел дождь. Очень страшно было за ними наблюдать. И ведь непонятно, куда обращаться в таких ситуациях. Хорошо, что в этот раз все обошлось.
Напомним, за доступ на крышу домов отвечает управляющая компания. Чтобы не допустить подобного, важно следить за целостностью замков на последних этажах многоэтажек. Если вы видите, что замок на крышу сорван — звоните в диспетчерскую службу вашей «управляйки» и требуйте его как можно скорее заменить.
Жители самых разных районов Челябинска регулярно замечают детей, устраивающих игры на крышах домов. В мае сразу четверо подростков попали в кадр у Ленинском районе города. Юноши и девушки разгуливали по покатой крыше дома № 12 по улице Гагарина. Ранее челябинцы рассказали 74.ru об опасных играх детей на строительной площадке будущей гостиницы в Курчатовском районе. В городской администрации заверили, что попросили застройщика решить проблему. 4 мая с заброшенного здания на улице Мира упал школьник. Прохожие и дети видели, что ребёнок сорвался с карниза между первым и вторым этажами. Местные жители говорят, что по недострою школьники гуляют постоянно.
74.ru: последние новости
Пачки, кожаные куртки и кроссовки: артисты челябинского театра устроили флешмоб Юная челябинка стала героиней шоу на «Первом» о людях, которым врачи подарили вторую жизнь Будут долго и пышно цвести: на площади в центре Челябинска высадили тысячу кустарников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: Цой жив?12
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение