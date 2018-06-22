Высотный экстрим на скейте: челябинцев шокировали детские игры на крыше многоэтажки

Двое школьников, возрастом около 10 лет, устроили «покатушки» на скейте прямо на крыше многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска. Согнать детей с опасной высоты удалось только разбушевавшейся погоде.

— Это было вчера, около 15:30. Я была на работе, подошла к окну и увидела эту шокирующую картину — двое детей, возрастом около 10 лет, катались на скейте по крыше дома № 321 по проспекту Победы, — рассказала 74.ru челябинка Анастасия. — Они минут 15 там развлекались, ушли только когда пошел дождь. Очень страшно было за ними наблюдать. И ведь непонятно, куда обращаться в таких ситуациях. Хорошо, что в этот раз все обошлось.

Напомним, за доступ на крышу домов отвечает управляющая компания. Чтобы не допустить подобного, важно следить за целостностью замков на последних этажах многоэтажек. Если вы видите, что замок на крышу сорван — звоните в диспетчерскую службу вашей «управляйки» и требуйте его как можно скорее заменить.

Жители самых разных районов Челябинска регулярно замечают детей, устраивающих игры на крышах домов. В мае сразу четверо подростков попали в кадр у Ленинском районе города. Юноши и девушки разгуливали по покатой крыше дома № 12 по улице Гагарина. Ранее челябинцы рассказали 74.ru об опасных играх детей на строительной площадке будущей гостиницы в Курчатовском районе. В городской администрации заверили, что попросили застройщика решить проблему. 4 мая с заброшенного здания на улице Мира упал школьник. Прохожие и дети видели, что ребёнок сорвался с карниза между первым и вторым этажами. Местные жители говорят, что по недострою школьники гуляют постоянно.