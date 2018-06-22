От Солнечного до Гольфстрима и Сипайловских Сочи. Главные пляжи Уфы

Официальные пляжи — это те, где дежурят спасатели, проведены необходимые лабораторные исследования воды и песка, имеется инфраструктура, территория обслуживается и охраняется. В Уфе таких пляжей девять.

Пляж «Солнечный»

На берегу реки Белой у моста в сторону аэропорта.

Вход на территорию самого известного и популярного пляжа города свободный. Въезд на авто до ограждений бесплатный. Берег песчано-галечный. Здесь имеются скамейки с навесами, зонты, раздевалки, детская купальня, спортивная площадка, биотуалеты. Организована продажа соков, напитков, воды, мороженого.

Пляжный комплекс «Берег Солнца»

Микрорайон Сипайлово ул. Набережная 9.

Вход: 60 руб., бесплатно пенсионерам, инвалидам и детям до 8 лет. В течение дня, сохранив чек, вы можете пройти на территорию ещё раз, если отлучались на пару часов.

Берег песчаный. Здесь расположены беседки, шатры, туалет, детские аттракционы. Спортивная площадка бесплатна, а детская — 100 рублей в день на ребёнка. Можно арендовать домик от 3700 до 4000 руб. в день в зависимости от их размеров, и шатры — 2500 руб. Группа «Вконтакте»

Пляж «Песчаный»

Микрорайон Инорс, ул. Фронтовых бригад, 25/1 корпус 2.

Вход: 50 руб., бесплатно пенсионерам, инвалидам и детям до 12 лет. Также чек действует на целый день. На пляже имеются около 30 зонтов и 50 лежаков, рядом находятся спортивная и детская площадки. За отдельную плату желающие могут покататься на гидроциклах, плюшке и банане, поесть шашлык, попить чай и кофе. Здесь можно отдохнуть, арендовав столы и беседки вместимостью до 40 человек от 1500 до 4500 руб. Группа «Вконтакте».

Пляж на озере Кашкадан

Парк культуры и отдыха в микрорайоне Сипайлово, Жукова, 31.

Вход на территорию муниципального пляжа свободный. Здесь можно не только полакомиться мороженым, но и перекусить, выпить чаю или кофе. Несмотря на то, что на территории парка скоро начнутся ремонтно-строительные работы, сам пляж открыт для посещения. В обновленном виде перед уфимцами он предстанет в 2019 году. А пока здесь готовы принять всех желающих, кто предпочитает тёплую озёрную воду холодной речной.

Пляж «Сипайловские Сочи»

Микрорайоне Сипайлово, М. Рыльского, 30.

Вход: 50 руб., пенсионерам, инвалидам и детям до 5 лет бесплатно. Пляж песчано-травяной. Бесплатно вам предоставят зонты, навесы, кабинки для переодевания, горячую и питьевую воду, туалеты и место для ребёнка в детской купальне. Аренда на целый день: шезлонги 200 руб., мангальная зона от 2 тысяч рублей. Почасовое нахождение в бане от 50 до 800 рублей, в парной от 50 до 600 рублей. Группа «Вконтакте».

Пляж «Карьерное»

Демский район, ул. Новгородская (1,3 км от съезда с автодороги Уфа-Дёма).

Вход: 50 рублей, пенсионерам, инвалидам и детям до 5 лет бесплатно. Пляж песчаный. Бесплатно вам предоставят навесы, кабинки для переодевания, туалеты, волейбольную зону, зону мини-футбола, рыбалку и детскую площадку для ребенка.

Посещение бани от 50 до 800 рублей, в парной от 50 до 600 рублей в час. Имеется зона водных аттракционов, где поездка на катамаранах и бананах от 150 рублей. Заезд на территорию зоны отдыха — 100 рублей с автомобиля.

Пляж «Райский берег»

На озере Тёплом по адресу Сельская Богородская, 53, корпус 2 (по дороге от Сипайлово в Инорс).

Вход на территорию песчаного пляжа свободный. Оснащение: зонты, медицинский пункт, рукомойники, санузел, детская купальня, раздевалки. За отдельную плату вам предоставят шезлонг — 60 рублей в день, водные аттракционы, волейбольную площадку, мангальную зону от 2 тысяч рублей в день за 10 человек. На территории работают два кафе-шатра с напитками и закусками. Группа «Вконтакте».

Пляж «Гольфстрим»

Микрорайон Инорс на озере Тёплом по адресу: Мушникова 13/4а.

Вход на территорию песчаного пляжа с детской купальней свободный. Деревянные лежаки — 50 рублей в день, пластиковые — 200. Посещение туалета — 20 рублей. На территории пляжа работают два летних кафе и один стационарный, водные аттракционы, игровая и спортивные зоны. Имеется детская горка со своим бассейном для детворы, три ската с которой стоят 50 руб.

Есть две VIP-зоны: вход в одну из них 250 рублей со взрослого и бесплатно детям до 14 лет. Без родителей детям вход воспрещён. В другую зону, где расположены бани, вход взрослым 300 рублей, детям с родителями бесплатно. Аренда мангальной зоны — 1 тысяча рублей в день. Группа «Вконтакте».