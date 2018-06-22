Волонтеры будут играть с детьми во дворах Костромы. Бесплатно

Волонтеры учат костромских детей играть в забытые игры, узнал KOSTROMA.TODAY. В городе стартовал проект «Играй, город». Его суть в том, что волонтеры приходят в костромские дворы и бесплатно развлекают детей. Во время каникул они обучают их играм, в которые играли еще их родители. Например, «Тарелочка», «Али Баба», «Самураи», «Прятки» и другие.

В этом году волонтеры уже побывали в двух дворах на улицах Советской и Жужелинской. Дети с удовольствием участвуют и учат новым играм своих сверстников.

Позвать волонтеров в свой двор можно по телефону 31-40-23.