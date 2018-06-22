Ещё
Волонтеры будут играть с детьми во дворах Костромы. Бесплатно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Волонтеры будут играть с детьми во дворах Костромы. Бесплатно 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Волонтеры учат костромских детей играть в забытые игры, узнал KOSTROMA.TODAY. В городе стартовал проект «Играй, город». Его суть в том, что волонтеры приходят в костромские дворы и бесплатно развлекают детей. Во время каникул они обучают их играм, в которые играли еще их родители. Например, «Тарелочка», «Али Баба», «Самураи», «Прятки» и другие.
В этом году волонтеры уже побывали в двух дворах на улицах Советской и Жужелинской. Дети с удовольствием участвуют и учат новым играм своих сверстников.
Позвать волонтеров в свой двор можно по телефону 31-40-23.
Kostroma.Today: последние новости
Костромских детей пытались накормить тухлыми яйцами Костромским неврологам и хирургам заплатят по 500 тысяч Стала известна полная программа сырного фестиваля в Костроме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мама или дочь? Кто из актрис горячее на экране
Тест: Цой жив?14
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Актёры, которых время сильно изменило
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
11:57
Актёры, которых время сильно изменило
Кино
05:13
Роли, созданные для единственного актёра
Кино
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение