Заведующую садиком на Южном Урале наказали крупным штрафом за «побег» ребенка

В 10 000 рублей обошелся заведующей детского сада в городе Снежинск самовольный уход ребенка. Именно на такую сумму женщину оштрафовал суд, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева

К сожалению, побеги малышей из детских садов — не редкость

— Инцидент произошел в марте этого года. Юный воспитанник группы для детей раннего возраста ушел с территории садика. Спустя некоторое время в городе его заметила местная жительница. Именно она и отвела в итоге ребенка в полицию, — уточнила Мамаева.

В итоге на заведующую детским садом завели административное дело по ч 2. ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение установленного порядка реализации прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.

— Кроме того, прокурором города начальнику МКУ «Управление образования администрации Снежинска» внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений, — добавили в прокуратуре

На Южном Урале нередко происходят побеги дошколят. Об ушедшей 6 июня из детского сада воспитаннице рассказали жители ЖК «Александровский» в Челябинске. С их слов, в садике хватились ребёнка, лишь когда за ним пришла мама. Не увидев ребёнка в группе, женщина вызвала полицию. Второй звонок в это же время поступил от неравнодушных прохожих, которые обнаружили перепуганного ребёнка у проезжей части на Бейвеля и пошли вместе с ним искать его дом. Заведующая детским садом № 100 Наталья Дмитриева рассказала, что воспитатель группы, из которой ушла малышка, хватилась её спустя семь минут после пропажи. Тем не менее на женщину в итоге завели дело по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ.

Девочку нашли на записях видеокамер через 10 минут после ухода

А в феврале в Магнитогорске на 10 тысяч рублей оштрафовали заведующую детсадом, из которого в ноябре прошлого года ушёл полуторагодовалый ребёнок. В августе 2016 года в Металлургическом районе Челябинска двухлетний мальчик ушёл из детсада во время прогулки. На улице его увидели прохожие и сообщили в полицию. За месяц до этого, в июле 2016-го, из детсада № 395 в Калининском районе Челябинска ушли мальчик и девочка. Два часа они гуляли по городу и прошли за это время три остановки — от Ворошилова до гостиницы «Виктория», где находились аттракционы. В марте 2015 года в детсаду № 5 «Тополёк» в Катав-Ивановске во время прогулки двухлетний малыш ушёл за территорию учреждения. Ребёнка также нашёл случайный прохожий.