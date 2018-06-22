Заведующую детсадом в Челябинской области наказали за пропажу ребёнка

Заведующую детским садом в Снежинске наказали за самовольный уход ребёнка.

Инцидент произошёл в марте этого года. Двухлетний воспитанник ясельной группы исчез с территории дошкольного учреждения. Вскоре его нашла случайная прохожая, которая передала ребенка полицейским.

«На основании постановления прокурора города заведующую детсадом привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ за нарушение установленного порядка реализации прав воспитанников образовательных учреждений. Ей назначен штраф 10 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Кроме того, начальнику Управления образования администрации Снежинска внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании.