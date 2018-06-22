В тверских оздоровительных лагерях завершилась первая смена

В первую смену в тверских муниципальных загородных лагерях и на дошкольной даче «Отмичи» отдохнули 1220 детей. Программа пребывания детей включает в себя как культурные, так и спортивные мероприятия. Например, в лагере «Романтик» первая смена прошла под девизом «Острова детства». Школьники участвовали в весёлых стартах, турнирах по настольному теннису футболу, легкоатлетической и туристической эстафете, увлекательных квестах.

Особое внимание во всех оздоровительных учреждениях уделяется патриотическому воспитанию. 12 июня в День России дети приняли участие в конкурсах патриотической песни, были проведены торжественные линейки.

В лагере «Дружба» различные мероприятия в течение смены вызывают у ребят повышенный интерес. Здесь самые активные школьники получают 8 разноцветных значков, а в последние дни отдыха наиболее отличившимся вручают символический Орден Дружбы.

К окончанию каждой смены в загородных лагерях серьезно готовятся и вожатые, и дети: ставят спектакли, репетируют концертные номера. В «Дружбе» прошел философский спектакль «Путь солнца», в «Романтике» гала-концерт «День большого спасибо».

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием смена продлится до 28 июня, сейчас здесь отдыхают 3800 детей.

Вторая смена в муниципальных загородных лагерях «Радуга», «Спутник» и «Ромашка» начнется 23 июня, в «Дружбе», «Романтике» и «Ровеснике» — с 24 июня, в «Звездном» и «Чайке» — с 25 июня. За это время в лагерях и на дошкольной даче «Отмичи» отдохнут около 1700 юных тверитян.