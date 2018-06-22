Откуда приплыл вирус? В Ульяновске вновь отравились дети

16 июня в Ульяновске была приостановлена работа двух пришкольных летних лагерей: около 30 детей почувствовали себя плохо, у семи из них выявлена кишечная инфекция. К сожалению, случаи массового отравления детей в регионе не редкость. С начала 2018 года их отмечено, по крайней мере, два. Один произошёл в январе в детском саду № 62 «Ягодка», другой в Троицко-Сунгурской школе Новоспасского района.

Решили закрыть

И вот третье массовое отравление. 27 школьников, посещавших пришкольные лагеря «Радуга» и «Звёздочка», работающих при соседних школах № 30 и № 58, почувствовали себя плохо. Признаки кишечной инфекции врачи выявили у семерых детей.

16 июня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством председателя регионального правительства Александра Смекалина последовало решение о закрытии этих лагерей.

— На данный момент подтвердились признаки ротавирусной инфекции у семерых детей. Сейчас проверяются несколько предположений, почему могла возникнуть такая ситуация: острая вирусная инфекция среди детей, ненадлежащее состояние бассейна, который посещали ученики, организация питьевого режима и работы пищеблока, — сообщил глава правительства.

Известно, что дети посещали бассейн «Автомобилист». К 18 июня стало известно о выявленных нарушениях санитарных норм в 58 школе, где работал лагерь «Звёздочка». Как сообщил глава регионального Минздрава Рашид Абдуллов, состояние детей стабильно удовлетворительное:

— Ни один ребёнок не госпитализирован и не нуждается в этом. Все получают лечение на дому. Врачи продолжают наблюдение, — сказал министр.

— Мы понимаем, что в связи со сложившейся ситуацией дети не смогут посещать лагерь, поэтому предложили организовать дополнительные дни в следующую смену, которая пройдёт на базе гимназии № 30, — прокомментировала ситуацию региональный министр образования и науки Наталья Семёнова

Хотели как лучше

Многие пионерские лагеря советских времен прекратили своё существование, и путёвки за город стали дефицитом. Проблему, кажется, пытались решить, закрыв санаторий «Белый Яр» на лето для отдыхающих и развернув на всей его территории детский лагерь, ранее занимавший лишь долю участка. Закрытие популярного места для летнего семейного отдыха многих огорчило. Зато теперь в каждую лагерную смену здесь смогут отдыхать более 500 детей. Вместе с тем жизнь юных отдыхающих полна разочарований. Лагерь оказался не готов к холодному июню, и дети мёрзли в сырых непрогретых деревянных домах. Некоторых родители сразу же забрали домой.

— В этом лагере мои дети бывали каждый год. Никогда не было такого, чтобы они просили привезти им еды. А на этот раз жалуются на голод, поскольку столовская пища никуда не годится, — рассказывает мама трёх юных обитателей лагеря Наталья. Ещё нашу собеседницу возмущает то, что детям обещали санаторные оздоровительные процедуры, но в итоге обошлись без большинства из них.

Кажется, вопрос: куда пристроить ребёнка на лето, становится всё более острым.