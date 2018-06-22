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Лучшим хирургом страны стал врач из Белгорода
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Лучшим хирургом страны стал врач из Белгорода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Заведующего хирургическим отделением областной больницы Святителя Иоасафа Александр Солошенко признали лучшим хирургом страны, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области.
В этом году на Всероссийский конкурс врачей поступило 667 работ по 29 номинациям из 56 субъектов РФ и семи федеральных органов исполнительной власти.
В номинации «Лучший хирург» победителем стал заведующий отделением — врач-хирург ОГБУЗ здравоохранения «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» Александр Солошенко.
В номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи» 2 место занял врач скорой медицинской помощи из Старого Оскола Олег Бондаренко.
В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» 3 место заняла главврач Белгородского дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики Валентина Шамборская.
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