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«Уберите отсюда даунов»: бабушки в сочинском санатории не захотели купаться в одном бассейне с детьми‐инвалидами
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«Уберите отсюда даунов»: бабушки в сочинском санатории не захотели купаться в одном бассейне с детьми‐инвалидами 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Отдыхающие сочинского санатория выступили против купания в одном бассейне с детьми-инвалидами. Пожилые женщины потребовали у руководства ограничить ребятам доступ к воде. Матери детей с ДЦП обратились в администрацию санатория. И вроде бы проблему разрешили, однако «отверженные» продолжают купаться в одно время со всеми остальными.
Мать одного из малышей, Елена, заявила, что ребенок, который приезжает в санатории, не может быть настолько тяжелым, чтобы отравлять все вокруг. Эти дети в принципе в такие места не попадают. Однако пожилые отдыхающие заявили, что в бассейне с такими детьми им плохо.
«Бабушки были реально скандальные, такое бывает», — рассказала Елена. При этом она отметила, что скандалистам пошли на встречу.
«Это была гипертрофированная реакция пожилых людей. Которым просто пошли на встречу. Просто не вникая в то, что под собой это все несет. А как только появились люди, принимающие решения, это все мгновенно убрали», — поделилась женщина.
В центре по защите «Право на здоровье» в Сочи рассказали, что недовольные женщины обратились к администратору с претензией. После этого для ребят выделили определенное время, когда они могут купаться.
«Администратор объяснила, что руководства не было, и она самостоятельно приняла такое решение. А когда начальство появилось, родители начали общаться с ним, и все эти ограничения убрали», — рассказали в правозащитном центре. Там также отметили, что по внутреннему распорядку, время все также разделено, и для детей-инвалидов оно все также ограничено.
Молодая мать из Ростовской области избила трехлетнего сына за непослушание об пол. Теперь женщину могут лишить родительских прав.
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